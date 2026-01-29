Olimpiadi Milano-Cortina 2026 gestione sicurezza confermata all’Italia ok a ingresso scorte armate estere consentite solo armi corte

Le autorità italiane hanno confermato che si occuperanno della sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Le scorte armate di paesi esteri saranno ammesse, ma solo con armi corte. Le ambasciate inviano gli elenchi al ministero degli Esteri, che li passa a quello dell’Interno. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza senza complicazioni eccessive.

Le ambasciate dei Paesi invitati trasmettono l’elenco delle scorte al ministero degli Esteri, che provvede a inoltrarlo al ministero dell’Interno. Nei documenti devono essere indicati i nomi degli agenti, le personalità da proteggere e anche la tipologia di arma al seguito La gestione della s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, gestione sicurezza confermata all’Italia, ok a ingresso scorte armate estere, consentite solo “armi corte” Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la Corte dei Conti avverte sui ritardi e sull’eredità delle opere L’Ice di Trump arriva in Italia: gestirà la sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-Cortina L’arrivo dell’Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane, in Italia segna un’importante novità per le Olimpiadi Milano-Cortina, dove gestirà la sicurezza degli Stati Uniti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ... Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Balich: La prima Cerimonia d'Apertura diffusa della storia; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dall’Arena al Villaggio uno spreco di suolo e di soldi; Olimpiadi Milano Cortina 2026, le location di tutti gli eventi e delle gare. FOTO; Se la neve sparisce, le Olimpiadi devono agire per salvare sé stesse. Ghali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la pace svuotata gli vieterebbe di denunciare un genocidioLa partecipazione di Ghali alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è stata anticipata dalle polemiche sulle sue posizioni politiche ... fanpage.it Milano Cortina 2026: il Sole racconta le Olimpiadi dall’avvicinamento alla chiusura dei Giochiil Gruppo Il Sole 24 ORE mette in campo un sinergico sistema di informazione e approfondimento che accompagna l’evento olimpico attraverso tutti i suoi media: quotidiano, digitale, Radio 24, TV, agenz ... ilsole24ore.com L'ambasciatore USA in Italia: "Agenti ICE non condurranno attività di polizia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina" L'ambasciatore statunitense in Italia, Tilman Fertitta, ha confermato il 28 gennaio che gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE - facebook.com facebook #tagadala7 | Elsa Fornero sulla presenza dell’Ice americana alle Olimpiadi di Milano- Cortina: “Sudditanza a una polizia sregolata" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.