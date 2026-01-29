Oggi si celebra San Costanzo, vescovo di Perugia che morì martire. La sua fede forte portò alla conversione dei suoi persecutori, anche nel momento più difficile. La sua storia resta un esempio di coraggio e di fiducia in Dio.

San Costanzo fu un grande vesvoco di Perugia, morì martire e anche durante il martirio con la sua grande fede generò la conversione dei persecutori. La Chiesa, oggi 29 gennaio, ricorda san Costanzo, vescovo e patrono di Perugia. La storia della vita di questo santo e ciò che ne aleggia intorno è ricco di meraviglia, stupore, fede e misticismo. Di lui si hanno informazioni a tratti leggendarie e sono quattro i testi che narrano il suo martirio. Secondo alcune fonti fu condotto davanti al console Lucio e martirizzato durante la persecuzione di Antonino e barbaramente flagellato, indi rinchiuso con altri compagni in una stufa ardente dalla quale uscì illeso. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 29 gennaio, San Costanzo da Perugia: il martire che convertì i suoi aguzzini

Approfondimenti su San Costanzo Perugia

Oggi è il giorno di San Costanzo, una figura molto amata nella tradizione cristiana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su San Costanzo Perugia

Argomenti discussi: Almanacco 29 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Olimpiadi Milano Cortina 2026: la Fiamma arriva a Trento, giovedì 29 gennaio accensione del braciere in piazza del Duomo; Tutto pronto per i festeggiamenti per il Santo Patrono Costanzo: vespri, luminarie, messe ed eventi culturali; Giovedì 29 gennaio: servizi dell'Ente temporaneamente chiusi.

Giovedì 29 gennaio: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giornoOggi è San Costanzo! Frasi, santi, oroscopo, proverbi e curiosità di oggi 29 gennaio per iniziare con la giusta grinta questa giornata. nostrofiglio.it

Almanacco | Giovedì 29 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl 29 gennaio è il 29º giorno del calendario gregoriano. Mancano 336 giorni alla fine dell'anno (337 negli anni bisestili). Santo del giorno : Sant'Afraate. pisatoday.it

Scopri chi è San Costanzo, perché è diventato santo e le curiosità legate alla sua celebrazione il 29 gennaio. Leggi l'articolo #SanCostanzo - facebook.com facebook