L'inverno si fa strada nel Piemonte, portando pioggia e qualche fiocco di neve nel Torinese. Dopo giornate soleggiate e temperature miti, la regione si prepara a condizioni più invernali, influenzando le attività e le usanze natalizie dei cittadini.

© Torinotoday.it - Meteo, si entra nel vivo dell'inverno in Piemonte: arriva la pioggia e qualche fiocco di neve nel Torinese

Temperature miti e giornate soleggiate hanno permesso a migliaia di cittadini di godersi un weekend all'insegna dello shopping natalizio senza preoccuparsi troppo del meteo. Cambia tutto però a distanza di dieci giorni dal Natale: in arrivo nuvole e pioggia su tutto il Piemonte, con qualche. Torinotoday.it

Ondata di freddo entra nel vivo: rovesci di neve nelle prossime ore al Sud e sul medio Adriatico

Meteo, il vero INVERNO non è morto: sta solo aspettando - L’alta pressione domina, ma il vero inverno non è morto: vortice polare, freddo e neve possono tornare all’improvviso ... meteogiornale.it