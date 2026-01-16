Nuovi passi avanti per il ponte tra Molini Girola e Campiglione

È in fase di sviluppo il progetto esecutivo per il nuovo ponte ciclopedonale che collegherà Molini Girola e Campiglione. Questa iniziativa mira a migliorare la connessione tra i due quartieri, favorendo la mobilità sostenibile e la vivibilità dell’area. L’intervento rappresenta un passo importante per rafforzare l’infrastruttura locale, contribuendo a creare un ambiente più accessibile e integrato per residenti e visitatori.

Molini Girola e Campiglione saranno sempre più vicine, più vivibili. Il prossimo passo che riguarda l’iter per la realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale che collegherà i due quartieri sarà il progetto esecutivo. La Giunta Comunale ha approvato con delibera i passaggi propedeutici, ovvero l’adozione della variante per modificare la localizzazione dell’infrastruttura, arretrandola di circa 50 metri, ed ha preso atto della conclusione della Conferenza dei Servizi con l’acquisizione dei pareri di vari Enti che dà sostanzialmente modo di poter passare al successivo step. L’opera sarà una struttura dal design minimale, in acciaio, finanziata con fondi comunali per un milione e 400 mila euro e 500 mila euro di fondi regionali, riservati alla mobilità ciclabile, riconosciuti a maggio 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovi passi avanti per il ponte tra Molini Girola e Campiglione Leggi anche: San Siro Inter, nuovi passi avanti per il nuovo stadio: ieri due udienza cruciali al TAR con esito positivo! Leggi anche: Rifiuti, passi avanti di Milazzo tra i comuni ricicloni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nuovi passi avanti per il ponte tra Molini Girola e Campiglione; Italy on the Move, un ponte Usa-Italia per il life science; Un nuovo passo decisivo per il prolungamento delle metro M5 di Milano: le fermate previste e i costi; Passi avanti per la condotta del Liscione. [ai miei piccoli nuovi passi] Quelli che non fanno rumore, ma hanno direzione. Qual è un passo possibile per te, questa settimana Se ti farebbe bene farlo in un gruppo piccolo e protetto, giovedì parte il mio laboratorio online di scrittura terapeutica (3 incontri). facebook Napoli, nuovi contatti e passi avanti per Ferguson. Per giugno piace Joao Gomes #SkySport #SkyCalciomercato x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.