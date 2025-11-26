LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | comincia la sfida sul neutro di Belgrado
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 I primi due del match sono di Shields, che segna in penetrazione. COMINCIA LA PARTITA! 17.58: Manca davvero pochissimo all’inizio della sfida. Cornice di pubblico davvero particolare visto che il palazzetto a Belgrado è praticamente vuoto con solo qualche tifoso degli israeliani. 17.55: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 17.52: I giocatori dell’Olimpia presenti oggi a Belgrado. Mannion, Ellis, Booker, Bolmaro, Brooks, LeDay, Ricci, Flaccadori, Guduric, Shields, Nebo, Dunston 17.48: Il Maccabi è in crisi e la panchina di coach Kattash è a fortissimo rischio. 🔗 Leggi su Oasport.it
