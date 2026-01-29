La pubblicazione di Maurice Bardèche del 1948 su Nuremberg cambia il modo di vedere il processo ai gerarchi nazisti. Non si tratta solo di un commento, ma di un tentativo di reinterpretare l’evento come un fondamento di un nuovo sistema di giustizia e morale a livello mondiale. Bardèche non si limita a criticare i vincitori, ma mette in discussione la legittimità stessa del processo e delle sue conseguenze.

Roma, 29 gen – Quando Maurice Bardèche pubblica Nuremberg ou la terre promise nel 1948, non scrive un semplice pamphlet polemico sul processo ai gerarchi nazionalsocialisti, ma un testo che ambisce a leggere Norimberga come atto di fondazione di un nuovo ordine giuridico e morale internazionale. Il suo bersaglio dichiarato non è solo la sentenza, ma l’impianto concettuale che, a suo avviso, trasforma una vittoria militare in una verità giuridica e in una legittimità universale. Fin dalle prime pagine Bardèche presenta il processo come il momento in cui i vincitori si attribuiscono il diritto di parlare a nome della “coscienza universale” e di erigere a norma giuridica una morale internazionale superiore alle leggi degli Stati. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - “Norimberga o la terra promessa”: Maurice Bardèche accusa i vincitori

Approfondimenti su Norimberga TerraPromessa

“La terra promessa” è un film del 2023 diretto da Nikolaj Arcel, trasmesso questa sera, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 21:30 su Rai 3.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Norimberga TerraPromessa

Argomenti discussi: Maltempo a Palermo, disagi in aeroporto: volo da Norimberga non riesce ad atterrare e torna due volte a Roma.

rattrappiti nelle loro fosse, gli 80.000 morti di Amburgo in quattro giorni, i 60.000 morti di Dresda in quarantotto ore. Maurice Bardèche - Norimberga ossia la terra promessa 2/2 x.com