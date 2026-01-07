La terra promessa | tutto quello che c’è da sapere sul film

“La terra promessa” è un film del 2023 diretto da Nikolaj Arcel, trasmesso questa sera, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 21:30 su Rai 3. In questa scheda troverai informazioni sulla trama, il cast e le modalità di streaming del film, offrendo un’analisi completa e accurata per chi desidera conoscere meglio questa produzione cinematografica.

La terra promessa: trama, cast e streaming del film. Questa sera, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La terra promessa (Bastarden), film del 2023 diretto da Nikolaj Arcel. Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo Kaptajnen og Ann Barbara (2020) scritto da Ida Jessen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel 1755, il regno di Danimarca cerca di colonizzare e rendere produttiva una delle sue zone più inospitali: la brughiera dello Jutland, una vasta distesa selvaggia, spazzata dal vento, pressoché disabitata e ritenuta improduttiva. Qui arriva Ludvig von Kahlen, un ex soldato di umili origini, senza titolo né terra, ma con un sogno ambizioso: trasformare quel deserto verde in campi coltivati e guadagnarsi così un posto tra la nobiltà.

