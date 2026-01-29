Da qualche tempo, sempre più ristoranti adottano la moda dei “piattini”. Si tratta di portate di piccole dimensioni da condividere tra tutti a tavola, una scelta che sta prendendo piede tra clienti e chef. La formula funziona e diventa un modo diverso di vivere il pasto, più conviviale e dinamico.

Servire portate piccole da condividere tra tutto il tavolo è una formula adottata da sempre più ristoranti, perché conviene «Sapete già come funziona?» è una frase che i camerieri pronunciano sempre più di frequente nei ristoranti, perché sono sempre di più i locali dove i clienti sono incoraggiati a ordinare in modo diverso dal solito. Sui menù non ci sono gli antipasti, i primi e i secondi, da scegliere individualmente, ma una lista di “piattini” da condividere tra tutti i commensali. Le porzioni sono più piccole del normale, raramente comprendono pasta o riso e a seconda dei casi possono assomigliare ad antipasti più sostanziosi, a contorni particolarmente elaborati o secondi più frugali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Non sono antipasti, non sono secondi: sono “piattini”

