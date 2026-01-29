Non solo Maignan | il Milan avvia i contatti per il rinnovo di Pavlovic Tutti i dettagli

Il Milan ha avviato i contatti con Strahinja Pavlovic per il rinnovo del contratto. Il difensore serbo, classe 2001, sta giocando bene in questa stagione e il club vuole blindarlo. La dirigenza sta facendo il possibile per prolungare il suo accordo, che scade tra un po’ di tempo. Pavlovic sta crescendo partita dopo partita e il Milan punta a tenerlo in rosa ancora a lungo.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan ha avviato i contatti con Strahinja Pavlovic per il rinnovo del contratto del serbo, attualmente in scadenza il 30 giugno 2028. Una mossa, questa, per allontanare in fretta le pericolose sirene di calciomercato che potrebbero arrivare soprattutto dalla Premier League. Ci sarebbero, infatti, in base alle informazioni in possesso del quotidiano torinese, un paio di club inglesi che avrebbero messo gli occhi sul numero 31 del Milan in vista della stagione 2026-2027. Pavlovic, giunto al Milan nel calciomercato estivo 2024 per 20,50 milioni di euro, bonus inclusi, dal RB Salisburgo, è migliorato tantissimo negli ultimi mesi.

