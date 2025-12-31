Depositi Hi-Tech ma non solo Come l’IA sta riscrivendo la logistica militare cinese

L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle logiche militari cinesi sta modificando profondamente le dinamiche operative. Questo processo aumenta sia la complessità che l’efficienza delle strategie militari, influenzando diversi aspetti delle capacità di difesa e sicurezza. In questo articolo, analizzeremo come le tecnologie hi-tech, in particolare l’IA, stanno ridefinendo il panorama della logistica militare in Cina, con riflessi anche sulla scena globale.

Una delle conseguenze più lampanti ed estensive dell'integrazione, già avvenuta o che avverrà, dell'Intelligenza Artificiale nelle dinamiche militari è quella di un aumentare in termini esponenziali la complessità di queste ultime, tanto in termini qualitativi che in termini quantitativi. Uno sviluppo che si estende ben al di fuori dalla finestra del semplice scontro cinetico tra forze avversarie, ma che tocca anche tutto quello che sta intorno, dalla pianificazione alla comunicazione alla logistica. Un concetto che è ben chiaro ai vertici dell'apparato politico-militare della Repubblica Popolare Cinese, che sta perseguendo l'implementazione dell'IA nelle sue strutture come un obiettivo di primissimo piano.

