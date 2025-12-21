Variante alla SP2 Trivulzia inaugurata la nuova bretella di Samolaco
Venerdì 19 dicembre, a Samolaco, è stata inaugurata la variante alla SP2 “Trivulzia” tra Ponte Nave e Ponte San Pietro. Questo intervento, che ha richiesto un investimento di oltre 8 milioni di euro, rappresenta un miglioramento importante per la viabilità della Valchiavenna e della Lombardia. La nuova bretella contribuirà a snellire il traffico e a garantire maggior sicurezza agli utenti della strada.
