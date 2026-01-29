Niscemi Salvini nega i fondi del Ponte | Utile anche per i soccorsi Opposizioni contro Musumeci | Meloni in Aula

La frana a Niscemi riaccende il dibattito politico. Salvini ha detto che i fondi per il Ponte sono utili anche per i soccorsi, ma le opposizioni non sono d’accordo. Chiedono di usare quei soldi per mettere in sicurezza il territorio e intervenire sui danni. Nel frattempo, a Palermo, si discute anche di un possibile intervento di Meloni in aula, mentre la tensione tra le forze politiche cresce.

La frana di Niscemi infiamma il dibattito parlamentare, con le opposizioni che chiedono di dirottare i fondi destinati alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina verso la messa in sicurezza del territorio e gli interventi di ricostruzione. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha però respinto categoricamente l’ipotesi di spostare le risorse stanziate per la grande opera, replicando alle critiche durante un evento alla Camera. “Perché sono fondi per investimenti, bisogna conoscere le cose. E poi noi abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia, come facciamo? Li blocchiamo? Troveremo i fondi che servono per Sicilia, Calabria e Sardegna ma senza bloccare le scuole, gli ospedali, i ponti, le gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero”, ha dichiarato il ministro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella notte a Niscemi piove forte e si sono sentiti diversi boati, creando tensione tra i residenti.

Argomenti discussi: Bonelli: mentre Niscemi frana Salvini spende 14 mld nel Ponte, destra climafreghista vada a casa.

