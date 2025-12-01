Le critiche social sul cast di Sanremo 2026? No io non leggo niente e non guardo niente Big o non Big è tutto relativo oggi come oggi | così Carlo Conti

In queste ore fioccano i commenti nomi sul cast del prossimo Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio, dopo l’annuncio del conduttore e direttore artistico Carlo Conti ieri domenica 30 novembre al Tg1 delle 13:30. Sui social però c’è più di qualche critica su alcune scelte, soprattutto sconosciute. “ No, io non leggo niente e non guardo niente. Ho un po’ il mio modo di vivere un po’ particolare, distaccato da tutti. Sono poco social io, ma da sempre. È una scelta mia e non ci posso fare niente, ascolto la radio”. ha detto Conti a RTL 102.5 questa mattina, lunedì primo dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Le critiche social sul cast di Sanremo 2026? No, io non leggo niente e non guardo niente. Big o non Big è tutto relativo, oggi come oggi”: così Carlo Conti

