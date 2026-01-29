nicki minaj ha ricevuto la trump gold card che velocizza il percorso verso la cittadinanza statunitense

Nicki Minaj ha ricevuto la Trump Gold Card durante un evento a Washington. La rapper si è incontrata con Donald Trump al Trump Accounts Summit e ha parlato con entusiasmo del presidente. Trump, a sua volta, l’ha elogiata come la più grande e di maggior successo rapper della storia, consegnandole la tessera che le consentirà di accelerare il percorso verso la cittadinanza americana.

Dopo mesi di polemiche, Nicki Minaj ha infine incontrato il suo nuovo idolo, Donald Trump. La rapper si è recata a Washington per il Trump Accounts Summit, dove ha parlato con entusiasmo del presidente, che ha ricambiato il favore incoronandola «la più grande e di maggior successo rapper della storia» e consegnandole la Trump Gold Card, che velocizzerà il suo percorso verso la cittadinanza statunitense. «Beh.», ha scritto Minaj postando una foto del premio ricevuto. Secondo il sito web ufficiale, la carta, così difficile da ottenere, richiede un contributo di 1.000.000 di dollari più una commissione di elaborazione di 15. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La cantante Nicki Minaj ha fatto parlare di sé durante un evento a cui ha partecipato insieme a Donald Trump.

