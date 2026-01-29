Dopo Pasolini, ora tocca a Giuseppe Prezzolini. La ricerca del Grande Maestro Conservatore porta a immergersi nella biografia di Emilio Gentile, “L’avventura di un uomo moderno”. Un viaggio tra le idee e le battaglie di un intellettuale che ha segnato la cultura italiana, spesso in ombra rispetto ad altri nomi più noti.

Dopo Pasolini, Prezzolini. Alla ricerca del Grande Maestro Conservatore mi tuffo nella monumentale biografia di Emilio Gentile, “ L’avventura di un uomo moderno. Vita di Giuseppe Prezzolini” (Garzanti). Lo storico molisano ha conosciuto Prezzolini da ragazzo, a Lugano, dunque lo studia da oltre mezzo secolo, dunque mi sono immerso nel libro definitivo sul fondatore della Società degli Apoti. E allora, dopo 1.225 pagine, è lui o non è lui il Gran Conservatore? Mah. Stenderei un velo pietoso sul periodo delle riviste fiorentine, ventennio di “militanza intellettuale anticonservatrice”, secondo la definizione di Gentile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Neanche Giuseppe Prezzolini è il Grande Maestro Conservatore

Approfondimenti su Giuseppe Prezzolini

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giuseppe Prezzolini

Neanche Giuseppe Prezzolini è il Grande Maestro ConservatoreDopo aver letto la biografia dell'intellettuale scritta da Emilio Gentile, stenderei un velo pietosissimo sul demente interventismo del 1915. Ma non si può sorvolare sull’indulgenza nei confronti del ... ilfoglio.it

È ufficiale, Prezzolini lascia il Consiglio comunaleCon un comunicato sulla propria pagina social a firma del capogruppo Giuseppe Antipasqua e della consigliera Evelise Di Donato, la... Con un comunicato sulla propria pagina social a firma del ... lanazione.it

La Fondazione Tatarella, giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 18.00, a Bari, nella propria sede, in Via Piccinni n.97, inaugura l’Emeroteca dedicata a Giuseppe Prezzolini, in occasione della presentazione del volume “Giuseppe Prezzolini. L’anarchico conservat - facebook.com facebook

“Diario. 1900-1941” di Giuseppe Prezzolini x.com