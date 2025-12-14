È morto il maestro Giuseppe Pippo Cifala' | i funerali nella chiesa di San Luigi

200 morto il maestro giuseppe pippo cifala i funerali nella chiesa di san luigi

© Cataniatoday.it - È morto il maestro Giuseppe Pippo Cifala': i funerali nella chiesa di San Luigi

L’ufficio stampa Salvatore Massimo Fazio, su indicazione della famiglia, nello specifico della figliola primogenita, stilista e artista, Valeria Cifalà, comunica con profondo cordoglio la scomparsa del maestro GiuseppePippo” Cifalà, avvenuta il 13 dicembre 2025 nelle prime ore del mattino. Cataniatoday.it

