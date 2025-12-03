Testa di Lepre una passeggiata tra storia archeologia e natura

Fiumicino, 3 dicembre 2025 – Il 13 dicembre la Pro Loco di Testa di Lepre, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e in collaborazione con diverse associazioni del territorio, organizza una Passeggiata Guidata dedicata alla scoperta del patrimonio storico, paesaggistico e archeologico dell’area, nell’ambito delle attività di valorizzazione connesse all’Ecomuseo, progetto promosso dalla Soprintendenza Speciale di Roma. La partenza è prevista da Via del Fontanile di Mezzaluna. Lungo un percorso di 6 km, i partecipanti saranno accompagnati dai racconti dello scrittore Ernesto Benelli, profondo conoscitore del territorio, che guiderà il gruppo attraverso la storia del Casale Doria Pamphilj, della valle del Fiume Arrone e delle principali testimonianze culturali della zona. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altre letture consigliate

Dove un tempo correvano lepri, oggi corre la passione per il vino. Benvenuti nella cantina Libera Lepre: qui il gusto… fa perdere la testa. #LiberaLepre #OsteriaLiberaLepre #Centumbrie #CucinaUmbra #SaporiDelTrasimeno - facebook.com Vai su Facebook

Una passeggiata sui sentieri della storia Dalle tracce settecentesche fino a Pacciana - Ultima tappa per il progetto ’Passione, lotta e vita sociale a Prato e in Val di Bisenzio’, promosso dalla Fondazione Cdese e dalla Scuola del Popolo, la ’Passeggiata di storia partecipata. Lo riporta lanazione.it

Passeggiata tra storia e natura. Ma spunta televisore esploso - Bella, interessante e partecipata l’iniziativa del Percorso della Resistenza organizzata domenica scorsa dall’Anpi di Ancona all’interno delle iniziative legate al 25 Aprile. ilrestodelcarlino.it scrive

Passeggiata fra storia e natura per gli amanti dei gatti - Per tutti gli amanti dei gatti, gli appassionati di storia, letteratura od etologia, c’è una buona notizia dietro l’angolo. Riporta ilgiorno.it

Passeggiata storico-culturale da Montecchio a Treia: scopri la storia! - culturale a Treia per conoscere la storia della città. Si legge su ilrestodelcarlino.it