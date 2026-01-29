Napoli SKY annuncia l’offerta ufficiale di ADL per un attaccante della Serie A

Il Napoli si muove sul mercato e punta forte a rinforzare l’attacco. Dopo aver annunciato l’offerta ufficiale a un attaccante dell’Atalanta, la società partenopea accelera nelle trattative. La squadra di Spalletti vuole rafforzarsi subito e cerca di chiudere il prima possibile. I tifosi restano in attesa di sviluppi, mentre i vertici azzurri lavorano per portare a casa il rinforzo.

Il Napoli accelera sul mercato in entrata e guarda con decisione in casa Atalanta per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto rivelato da SKY, il club azzurro ha presentato un’offerta ufficiale alla Dea per Ibrahim Sulemana, attaccante classe 2003 che da tempo è seguito con grande attenzione dagli addetti ai lavori. Sulemana è considerato uno dei profili più interessanti della rosa nerazzurra: talento, velocità e grande margine di crescita, ma finora poco spazio a disposizione. La concorrenza interna, in particolare l’ingombrante presenza di Ademola Lookman, ha inevitabilmente limitato il suo minutaggio, senza però intaccarne la stima tecnica all’interno dell’ambiente atalantino.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il Napoli sta valutando nuove strategie di mercato in vista della sessione invernale.

