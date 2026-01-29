Napoli la sentenza della CBS | Mercato sbagliato e poca qualità Così è inaccettabile uscire dalla Champions

Il commento della CBS è severo: il Napoli ha sbagliato il mercato e la qualità della squadra non basta. Per gli americani, uscire dalla Champions è inaccettabile e il risultato si spiega con scelte sbagliate e poca incisività in campo. I tifosi napoletani aspettano ora risposte concrete.

"> Il verdetto arriva dagli Stati Uniti ed è durissimo. Negli studi della CBS, dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions League, l’analisi sul percorso europeo degli azzurri si è trasformata in una vera e propria bocciatura senza appello. Al centro del dibattito, il mercato, la qualità della rosa e il modello di gioco impostato da Antonio Conte. Secondo i commentatori dell’emittente americana, non bastano gli alibi legati agli infortuni: «Tutte le squadre convivono con gli infortuni», è il concetto ribadito più volte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, la sentenza della CBS: “Mercato sbagliato e poca qualità. Così è inaccettabile uscire dalla Champions” Approfondimenti su Napoli CBS Il Napoli merita di uscire dalla Champions, ha giocato una orrenda prima fase (Gazzetta) Il Napoli ha concluso la prima fase della Champions League con prestazioni deludenti, evidenziando alcune criticità nel gioco e nei risultati. Varriale: «Juventus con poca qualità salvata dalla doppietta di Yildiz. Ma c’è una brutta notizia per i bianconeri» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Napoli CBS Argomenti discussi: Giulio Giaccio, ucciso e sciolto nell'acido: slitta a Napoli la sentenza in Corte di Appello; Ucciso e sciolto nell'acido, slitta a Napoli la sentenza in Corte di Appello; Suicidio di Tino Santangelo, il procuratore generale di Napoli: 17 anni di processi sono tanti, ma la sua morte non sia strumentalizzata; Napoli-Applicare la sentenza CEDU-30 GENNAIO Assemblea. Frode sui ticket Circum, la sentenza: «Legittimo licenziare il bigliettaio»È legittimo il licenziamento disposto da Eav nei confronti di un dipendente addetto alla biglietteria automatica della stazione di Sorrento. Lo ha stabilito il Tribunale ... ilmattino.it Giulio Giaccio, ucciso e sciolto nell'acido: slitta a Napoli la sentenza in Corte di AppelloÈ stato rinviato al prossimo 6 marzo il processo sull'omicidio di Giulio Giaccio, vittima di uno scambio di persona, ucciso e sciolto nell'acido circa 25 anni fa. La Corte di ... ilmattino.it #napoli, ucciso e sciolto nell'acido: la sentenza slitta in Corte d'Appello - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.