Sabato 31 gennaio alle 18, il Napoli ospita la Fiorentina in un match che può segnare una svolta per i partenopei. Dopo un periodo difficile, gli azzurri cercano di uscire dalla crisi e tornare a vincere davanti al proprio pubblico. La sfida si presenta come un’occasione importante per la squadra di casa, che vuole riscattarsi e rimettersi in carreggiata. La Fiorentina, invece, arriva con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.

Il Napoli deve uscire in qualche modo dalla crisi e ospita la Fiorentina nel prossimo turno di campionato per rialzare la testa. I partenopei, che hanno appena rimediato la delusione dell’eliminazione dalla Champions League, ora si concentrano sul campionato, dove hanno perso molto terreno nelle ultime settimane. La formazione campana è finita infatti a -6. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Napoli-Fiorentina (sabato 31 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

