Napoli eliminato Conte difende il gruppo | Orgoglioso dei ragazzi risultato bugiardo

Il Napoli è stato eliminato dalla Champions League, ma Antonio Conte non si arrende. L’allenatore difende i suoi giocatori e il cammino fatto fin qui, parlando di una sconfitta che, a suo avviso, non rispecchia l’impegno e la qualità della squadra. Per lui, il risultato finale è bugiardo e non cancella quanto di buono hanno mostrato in campo.

Il Napoli esce dalla Champions League, ma Antonio Conte rivendica con forza la prestazione e il percorso del suo gruppo. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Chelsea, che sancisce l'eliminazione degli azzurri, il tecnico partenopeo si presenta in conferenza stampa e ai microfoni di Prime Video e Sky Sport con un messaggio netto: niente drammi, solo sport, lavoro e orgoglio. «La differenza l'ha fatta la capacità di capitalizzare le occasioni. Nell'ultimo terzo potevamo fare molto di più e vincere. Dispiace perché abbiamo fatto una grande partita contro una squadra fortissima, in un momento di enorme difficoltà numerica», spiega Conte.

