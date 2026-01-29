napoli battuto dal chelsea addio champions league

Questa sera il Napoli perde 3-2 contro il Chelsea al Maradona e dice addio alla Champions League. La partita è stata combattuta, con i partenopei che hanno provato a reagire fino all’ultimo, ma gli inglesi hanno sfruttato meglio le occasioni decisive negli ultimi metri. La squadra di casa ha mostrato grinta, ma non è bastato contro la qualità degli avversari.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli cade al Maradona contro il Chelsea per 3-2 al termine di una gara intensa, giocata a viso aperto ma segnata dagli episodi e dalla maggiore qualità negli ultimi metri degli inglesi. Una sconfitta che pesa non solo sul risultato della serata, ma anche sul destino europeo degli azzurri: il Napoli chiude al trentesimo posto, fuori classifica e ufficialmente fuori dalla Champions League, senza possibilità di accedere ai play-off. Partita – Antonio Conte, con uomini contati, conferma il 3-4-2-1: Meret tra i pali; Di Lorenzo, Buongiorno e Juan Jesus in difesa; Spinazzola a destra e Olivera a sinistra, Lobotka e McTominay in mezzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La SSC Napoli ha annunciato che, a partire dalle 12:00 di domani 7 gennaio 2026, saranno disponibili i biglietti per la partita Napoli-Chelsea in Champions League, prevista per mercoledì 28 gennaio alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Argomenti discussi: Il Napoli butta via partita e Champions, squadra che mentalmente è lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto Quella squadra aveva la partita nelle vene, questa no. Il Napoli vinceva 1-0 a Copenaghen ed era con l'uomo in più: è finita 1-1. Ora bisogna; Champions League, tutto in gioco: il Napoli ospita il Chelsea in una sfida da dentro o fuori; DATO L'ADDIO ALLO SCUDETTO A TORINO, IL NAPOLI CERCA IL MIRACOLO CHAMPIONS COL CHELSEA; Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3.

Napoli-Chelsea 2-3, gol e highlights: la decide una doppietta di Joao PedroTra mille difficoltà e nonostante la grande generosità, il Napoli dice addio alla Champions League battuto dal Chelsea al Maradona 3-2. Partono meglio i Blues che passano su rigore con Fernandez. La r ... sport.sky.it

Napoli-Chelsea 2-3, le pagelle: Vergara (7,5) che notte al Maradona. Palmer (7) e Joao Pedro (8) spengono i sogni dei tifosi azzurriIl Napoli non riesce a fare l'impresa al Maradona, uscendo sconfitto dall'ultimo turno di Champions League con il Chelsea. La gara è terminata 2-3, con i partenopei che sono ... ilmessaggero.it

L' #Arsenal di Arteta può vincere questa Champions League x.com

TRE ITALIANE SU QUATTRO AI PLAYOFF DI CHAMPIONS LEAGUE! Inter, Juventus e Atalanta approdano ai playoff di Champions League chiudendo rispettivamente al 10°, 13° e 15° posto Niente da fare per il Napoli che perde in casa con il Chelse - facebook.com facebook