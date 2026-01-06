Napoli tutte le informazioni e i prezzi dei biglietti per Napoli-Chelsea in Champions League

La SSC Napoli ha annunciato che, a partire dalle 12:00 di domani 7 gennaio 2026, saranno disponibili i biglietti per la partita Napoli-Chelsea in Champions League, prevista per mercoledì 28 gennaio alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. In questa pagina trovi tutte le informazioni utili e i prezzi dei biglietti per assistere all'incontro.

La Ssc Napoli ha comunicato che: a partire dalle ore 12:00 di domani 7 Gennaio 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Chelsea, match che si disputerà mercoledì 28 Gennaio alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Si legge sul sito ufficiale: La vendita si articola in quattro fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento Italia 2526 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), per i possessori di Membership Premium Ssc Napoli powered by Kda3, per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti; infine, la quarta fase (fase 4)di vendita libera aperta a tutti.

