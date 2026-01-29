NAC Breda-Twente venerdì 30 gennaio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici
Questa sera alle 20:00 il NAC Breda affronta il Twente in una sfida decisiva. I padroni di casa sono in crisi, dopo nove partite senza vittorie e sei sconfitte di fila. Ora si trovano nella zona retrocessione, con Telstar e Volendam che restano molto vicine in classifica. Il tempo per risalire c’è, ma devono subito cambiare rotta.
Dopo nove partite senza vittoria, delle quali sei perse, il NAC Breda è precipitato in piena zona retrocessione nella classifica del campionato olandese anche se Telstar e Volendam sono ancora molto vicine e il tempo per recuperare c'è. Il Twente invece non perde da tredici partite in tutte le competizioni ma in Eredivisie ha ottenuto.
