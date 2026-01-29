Muro per Tramoni | il Palermo pesca sempre dalla Serie A per l’attacco | CM

Il Palermo insiste per Matteo Tramoni, ma il Pisa non apre alla cessione. I rosanero cercano ancora un attaccante e valutano altre opzioni, anche se il club toscano non sembra disposto a lasciarlo partire. La trattativa resta in sospeso, mentre il Palermo continua a spingere per trovare una soluzione.

Il Pisa non dà il semaforo verde per il fantasista italo-francese: il club rosanero valuta adesso le piste alternative Il Palermo non molla Matteo Tramoni, ma il Pisa continua a fare muro per il fantasista classe 2000 nato in Corsica. Muro Pisa per Matteo Tramoni (Ansa) – Calciomercato.it Malgrado l’ultima offerta vicina ai 6 milioni di euro, la società toscana non apre alla cessione del proprio attaccante. I rosanero (su precisa richiesta di Pippo Inzaghi ) sono in pressing da diverse settimane e nelle ultime ore hanno provato l’assalto per il giocatore, respinto però dal Pisa. Gilardino non vuole privarsi di Tramoni, ritenuto un elemento fondamentale nel reparto offensivo per il prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il Palermo si muove con decisione per portare Matteo Tramoni in Sicilia.

