Mozambico emergenza alluvioni L’appello del Papa

La situazione in Mozambico resta critica dopo le intense piogge che hanno provocato gravi alluvioni. Le strade sono sommerse, molte case sono allagate e la popolazione cerca di mettere in salvo le poche cose che può. Anche il Papa ha lanciato un appello, pregando per le vittime e chiedendo aiuto internazionale per affrontare questa emergenza. La crisi continua a peggiorare di giorno in giorno.

Resta gravissima la situazione in Mozambico a causa delle inondazioni. Anche il Papa ha rivolto una preghiera alla popolazione colpita. Servizio di Cristiana Caricato TG2000.

