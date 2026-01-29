Mozambico gli alluvionati per cui il Papa prega

Da tv2000.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri durante l’udienza generale, Papa Leone ha rivolto un pensiero speciale alle persone colpite dalle devastanti inondazioni in Mozambico. Il Papa ha pregato per gli alluvionati, sottolineando la sua vicinanza a chi sta affrontando questa emergenza. La calamità ha causato gravi danni e molte famiglie si sono trovate senza casa, mentre la Chiesa si mobilita per aiutare chi è in difficoltà.

Ieri Papa Leone, nell’udienza generale, ha rivolto il suo pensiero “all’amato popolo del Mozambico colpito da devastanti inondazioni. La situazione nel paese devastato dalle piogge nel servizio. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

mozambico gli alluvionati per cui il papa prega

© Tv2000.it - Mozambico, gli alluvionati per cui il Papa prega

Approfondimenti su Mozambico Palmeiras

Papa Leone XIV prega con il Patriarca Bartolomeo a Istanbul

Ristori per gli alluvionati. Il Comune anticipa gli aiuti alle famiglie danneggiate

Il Comune ha annunciato l’anticipazione dei ristori per le famiglie colpite dall’alluvione di Malacoda, avvenuta quasi quattordici mesi fa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mozambico, gli alluvionati per cui il Papa prega

Video Mozambico, gli alluvionati per cui il Papa prega

Ultime notizie su Mozambico Palmeiras

Argomenti discussi: È emergenza alluvione nel Centro e nel Sud del Mozambico: più di mezzo milione di sfollati. Le Comunità di Sant’Egidio della regione si mobilitano per portare aiuti; Piogge torrenziali in Tunisia: vittime e situazione critica in diverse regioni; Notizie dal mondo in breve: l'Iran nel Consiglio per i diritti umani, frode elettorale in Myanmar, responsabile dell'immigrazione a Cipro, aggiornamento sulle inondazioni in Mozambico.

mozambico gli alluvionati perLe alluvioni in Mozambico: in città con le piogge sono arrivati anche i coccodrilliMentre le inondazioni devastano il Mozambico, i coccodrilli stanno comparendo nelle città sommerse e sono responsabili di almeno tre morti. Nella città di Xai-Xai, capoluogo della provincia di Gaza e ... msn.com

mozambico gli alluvionati perAFRICA/MOZAMBICO - Alluvioni nella regione: la gente è stanca, sta morendo per fame, povertà, calamità naturali e malattieMaputo (Agenzia Fides) - Il Mozambico sta affrontando una delle peggiori inondazioni degli ultimi anni, che hanno colpito oltre 600 mila persone, più della metà delle quali bambini. Oltre 50 mila pers ... fides.org

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.