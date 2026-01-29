Mozambico gli alluvionati per cui il Papa prega

Ieri durante l’udienza generale, Papa Leone ha rivolto un pensiero speciale alle persone colpite dalle devastanti inondazioni in Mozambico. Il Papa ha pregato per gli alluvionati, sottolineando la sua vicinanza a chi sta affrontando questa emergenza. La calamità ha causato gravi danni e molte famiglie si sono trovate senza casa, mentre la Chiesa si mobilita per aiutare chi è in difficoltà.

Ieri Papa Leone, nell'udienza generale, ha rivolto il suo pensiero "all'amato popolo del Mozambico colpito da devastanti inondazioni. La situazione nel paese devastato dalle piogge nel servizio. Servizio di Cristiana Caricato TG2000.

