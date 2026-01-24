Fabio Quartararo non giura amore eterno a Yamaha | Per il 2027 penserò solo al mio bene

Fabio Quartararo si trova a un punto di svolta nella sua carriera. Con il contratto con Yamaha in scadenza e il 2027 alle porte, il pilota francese riflette sul suo futuro e sulle priorità. La sua dichiarazione suggerisce un approccio pragmatico, focalizzato sul proprio benessere e sulle scelte più adeguate per il proseguimento della carriera, senza vincoli di fedeltà assoluta alla casa giapponese.

Fabio Quartararo è di fronte ad un bivio importante, forse decisivo, della sua carriera. Il pilota francese, infatti, sta entrando nell’ultimo anno del suo contratto con Yamaha e la sensazione è che, vederlo in sella alla M1 anche nella stagione 2027, sarà quanto mai complicato. La scarsa competitività della moto di Iwata potrebbe far decidere al classe 1999 di cambiare aria. Dopotutto, il suo ultimo rinnovo, fu già di per sé una enorme sorpresa. Dopo il titolo del 2021, e quello mancato nel 2022 nel duello con Pecco Bagnaia, la scuderia nipponica ha intrapreso una china ancor più negativa, con il nativo di Nizza spesso spettatore e ben lontano dai piani alti delle classifiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

