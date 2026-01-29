La situazione si fa sempre più grave lungo la linea ferroviaria tra Barvinkove e Leopoli. Mosca ha colpito un treno passeggeri in corsa e Zelensky ha definito l’attacco terrorismo. La scena che si presenta è di neve, fumo, corpi e detriti di quello che sembra un massacro programmato. Le immagini mostrano un convoglio distrutto, con i passeggeri coinvolti e un caos totale. La tensione resta alta, e mentre le autorità cercano di capire l’entità dell’attacco, la guerra tra Russia e Ucraina continua a portare morte e distruzione.

La Russia vuole paralizzare tutto ciò che tiene in vita l’Ucraina, dalla rete elettrica alle ferrovie. La resistenza di Ukrzaliznytsia Perché la Russia di Putin è una potenza in declino. Lo studio del Csis Neve, fumo, corpi, detriti di un massacro voluto. La linea ferroviaria che collega Barvinkove, ai confini con la regione di Donetsk, a settanta chilometri dal fronte, a Leopoli è sempre molto frequentata. La usano qualche soldato in rara licenza e molti civili. La maggior parte sono rifugiati, ucraini che hanno cercato riparo nelle parti più occidentali del paese ma devono tornare a est, perché hanno case, famiglie, una vita sospesa, da curare ogni tanto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Mosca colpisce un treno passeggeri in corsa. Zelensky: “È terrorismo”

