Un uomo è stato trovato morto in auto in una campagna di Villamaggiore. La scoperta è avvenuta ieri mattina, intorno alle 9, quando alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi. Le forze dell’ordine stanno indagando sul motivo di questo gesto estremo.

L’uomo trovato morto in auto a Villamaggiore sarebbe avrebbe compiuto un gesto estremo. L’allarme era stato lanciato ieri mattina verso le 9.30 quando un passante ha notato l’auto ferma nelle campagne di Villamaggiore, frazione di Lacchiarella, nei pressi della chiesetta della Neve. Avvicinatosi all’auto ha visto all’interno il corpo senza vita di un uomo di 77 anni. Immediatamente ha lanciato l’allarme chiamando i carabinieri. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari della compagnia di Abbiategrasso, dalla stazione di Lacchiarella, insieme ai soccorsi del 118 di Milano. Da una prima valutazione il decesso pareva causato da un malore ma dagli accertamenti successivi però è emerso che si è trattato di un gesto estremo, In auto sarebbe stato rinvenuto anche un biglietto d’addio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto in un’auto, la scoperta in campagna

Approfondimenti su Villamaggiore Ultima ora

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Hollister Drops D4vd From Ad Campaign Following Discovery of Human Remains In Car #hollister #d4vd

Ultime notizie su Villamaggiore Ultima ora

Argomenti discussi: Davide, morto investito sulla bici a 19 anni. Un video riprende l’auto che lo colpisce; Milano, scontro fra un'auto e un mezzo Amsa: morto 45enne guardia del corpo; Morto in un’auto, la scoperta in campagna; Sfiorato da un’auto e derubato, è caccia agli sciacalli di Davide Borgione.

Morto in un’auto, la scoperta in campagnaL’uomo trovato morto in auto a Villamaggiore sarebbe avrebbe compiuto un gesto estremo. L’allarme era stato lanciato ieri ... msn.com

Auto urta un tir in A1 e si ribalta, morto un ragazzo: Mario aveva da poco compiuto 22 anniMario Zhu, 22enne originario di Noventa Vicentina, è morto in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1, all'altezza di Sasso Marconi ... fanpage.it

Tragico incidente all'alba di oggi sull'autostrada A1, dove è morto un ragazzo di 22 anni La sua auto ha urtato la motrice di un tir, si è ribaltata ed è stata colpita da un’altra macchina - facebook.com facebook

Mamadou è morto nella sua auto. Morto di freddo e di stenti. Aveva 38 anni e veniva dal Gambia, immigrato regolare, bracciante, ma l’auto era l’unica “casa” che era riuscito a trovare. Parcheggiata nel “gran ghetto” di Torretta Antonacci, l’enorme insediament x.com