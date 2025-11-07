Morto James Watson premio Nobel per la scoperta del Dna

Roma, 7 novembre 2025 – James Watson, il premio Nobel che ha partecipato alla scoperta della struttura del Dna, è morto a 97 anni. Lo riporta il New York Times. Watson è deceduto in un hospice nello stato di New York, dove era stato trasferito la scorsa settimana dopo un ricovero in ospedale per un'infezione. James Dewey Watson è stato un biologo, genetista e biochimico statunitense. Assieme a Francis Crick e Maurice Wilkins ricevette il premio Nobel per la medicina nel 1962 per le scoperte sulla struttura molecolare degli acidi nucleici e il loro significato nel meccanismo di trasferimento dell'informazione genica negli organismi viventi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto James Watson, premio Nobel per la scoperta del Dna

