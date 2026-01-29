Monteforte Collaborazione visione e responsabilità | siglato il Protocollo d’Intesa per la sicurezza del Torrente Fenestrelle

Oggi a Monteforte Irpino è stato firmato il nuovo Protocollo d’Intesa per mettere in sicurezza il Torrente Fenestrelle. I sindaci di Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte hanno deciso di lavorare insieme per riqualificare l’area e prevenire eventuali allagamenti o danni. L’accordo punta su collaborazione, visione e responsabilità, e coinvolge le amministrazioni comunali in un progetto condiviso che mira a migliorare la sicurezza del territorio. La firma si è svolta davanti a diversi rappresentanti delle comunità

