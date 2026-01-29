Monteforte Collaborazione visione e responsabilità | siglato il Protocollo d’Intesa per la sicurezza del Torrente Fenestrelle
Oggi a Monteforte Irpino è stato firmato il nuovo Protocollo d’Intesa per mettere in sicurezza il Torrente Fenestrelle. I sindaci di Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte hanno deciso di lavorare insieme per riqualificare l’area e prevenire eventuali allagamenti o danni. L’accordo punta su collaborazione, visione e responsabilità, e coinvolge le amministrazioni comunali in un progetto condiviso che mira a migliorare la sicurezza del territorio. La firma si è svolta davanti a diversi rappresentanti delle comunità
Monteforte Irpino, 29 gennaio 2026 — È stato sottoscritto oggi il Protocollo d’Intesa per la riqualificazione e la messa in sicurezza del Torrente Fenestrelle, un’iniziativa condivisa tra i Comuni di Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino.La firma del Protocollo: i protagonisti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su Monteforte Irpino Protocollo
“La salvaguardia dell'ambiente è una priorità assoluta per la comunità”: Mercogliano sottoscrive il Protocollo per la sicurezza del Torrente Fenestrelle
Mercogliano firma il Protocollo per proteggere il Torrente Fenestrelle.
Sos sicurezza nelle ore serali. Più controlli vicino alle stazioni. Siglato il protocollo d’intesa
Ultime notizie su Monteforte Irpino Protocollo
Argomenti discussi: Importante accordo per via Rivarano: partono i lavori tra Monteforte e Mercogliano.
Monteforte, l’Istituto Aurigemma modello di scuola modernaTecnologia, inclusione e internazionalizzazione al centro del progetto educativo guidato dalla dirigente Si conferma scuola moderna e innovativa l’Istituto Comprensivo Salvatore Aurigemma di Montefo ... irpinia24.it
Firmato protocollo tra quattro Comuni per la tutela del Torrente Fenestrelle - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.