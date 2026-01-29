Il governo Meloni cerca di zittire Ghali sulla questione di Gaza, ma Montanari dice che il vero problema è altro. Durante un intervento a La7, l’esperto ha criticato la strategia del governo, sottolineando che il focus dovrebbe essere su questioni più serie. Montanari ha anche ricordato come sia incredibile che un intero popolo segua figure che oggi fanno sorridere, come Gheddafi o Hitler, ma che in passato hanno avuto un grande seguito. La polemica continua a tenere banco nel dibattito pubblico.

“Incredibilmente è avvenuto che un intero popolo civile . seguisse un istrione la cui figura oggi muove al riso; eppure Adolf Hitler è stato obbedito ed osannato fino alla catastrofe”. La citazione di Primo Levi, tratta da ‘I sommersi e i salvati’, introduce l’intervento di Tomaso Montanari a Otto e mezzo, su La7, sulla deriva delle destre e su Donald Trump. Montanari chiarisce subito di non voler indulgere in profezie apocalittiche, ma di sentirsi obbligato a richiamare la lezione della storia proprio nel Giorno della Memoria, quando le parole di Levi risuonano con una forza che travalica il passato e si impone al presente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Montanari a La7: “Il problema per il governo Meloni è zittire Ghali su Gaza, non cosa fa l’Ice”

