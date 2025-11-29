Montanari a La7 | A Gaza c’è ancora un genocidio a bassa intensità E sulla destra che rivendica Pasolini | Ignoranti e violenti

“A Gaza è un genocidio a bassa intensità che segue quello ad alta intensità, ma in realtà non si è mai fermato.” Sono le parole di Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena, che a Piazzapulita, su La7, ha presentato il suo nuovo libro Per Gaza (Feltrinelli), illustrato da Marco Sauro. Un libro concepito, racconta, per non permettere che l’attenzione pubblica scivoli altrove mentre l’ Onu descrive la Striscia come “un abisso senza alcuna tregua in vista, minato ogni pilastro della sopravvivenza, cancellati 69 anni di sviluppo umano”. Montanari spiega che l’opera nasce dall’urgenza di custodire una memoria e un discorso che la cronaca tende a rimuovere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Montanari a La7: “A Gaza c’è ancora un genocidio a bassa intensità”. E sulla destra che rivendica Pasolini: “Ignoranti e violenti”

