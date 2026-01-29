La Juventus chiude il match contro il Monaco con un 0-0 e si assicura il passaggio ai play-off di Champions League. La squadra di Spalletti termina il campionato al 13° posto, ma ora può prepararsi alla fase successiva, con la certezza di essere tra le teste di serie. La partita è stata combattuta, ma nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, lasciando gli spettatori in attesa dei sorteggi.

La squadra di Spalletti chiude la fase campionato al 13° posto, ora una tra Bruges e Galatasaray MONACO - La Juventus pareggia 0-0 contro il Monaco allo Stade Louis II e chiude al tredicesimo posto la fase campionato di Champions League, blindando così lo status di testa di serie in vista del playoff (1718 e 2425 febbraio) che vedrà i bianconeri sfidare una tra Bruges e Galatasaray. Un risultato che in fin dei conti non scontenta nessuno, neanche i padroni di casa che evitano l'eliminazione e acciuffano un posto allo spareggio, seppur non da testa di serie. La qualificazione tra le prime otto era aritmeticamente possibile per la Juve, ma appariva complicata già alla vigilia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Monaco-Juventus 0-0, bianconeri ai play-off di Champions

Approfondimenti su Monaco Juventus

La partita tra Monaco e Juventus si è conclusa senza reti, con il punteggio di 0-0.

La Juventus si gioca molto questa sera.

Ultime notizie su Monaco Juventus

