Monaco Juve 0-0 | la sfida allo Stade Louis II termina a reti bianche! Bianconeri ai playoff di Champions League

La partita tra Monaco e Juventus si è conclusa senza reti, con il punteggio di 0-0. I bianconeri hanno mantenuto il risultato e si sono qualificati ai playoff di Champions League. La sfida allo Stade Louis II è stata combattuta, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol decisivo. Ora, la Juventus guarda avanti, pronta a prepararsi per il prossimo turno.

di Andrea Bargione Monaco Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l'ottava giornata della League Phase di Champions League. Playoff di Champions League già matematicamente conquistati, la Juve si affaccia all'ultimo match della League Phase cullando un piccolo sogno: quello di qualificarsi direttamente tra le prime 8. Avversario allo Stade Louis II il Monaco di Pocognoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Monaco Juve 0-0: sintesi e moviola. 92? ULTIMI MINUTI DI GARA! – Scivola via la sfida verso la fine, nessuna azione degna di nota. 4? di recupero! 88? CAMBIO MONACO – Fuori Golovin, dentro Ouattara.

