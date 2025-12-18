Mostra personale di Francesco Alberico

Dal 27 dicembre al 17 gennaio 2026, Francesco Alberico apre le porte della sua mostra personale “Per fortuna è una notte di luna” a cura di Alessia Delli Rocioli e Martina Marini Misterioso. Un’occasione unica per scoprire il suo universo artistico, visitabile su appuntamento e immerso in un’atmosfera suggestiva che invita alla riflessione e alla contemplazione.

mostra personale di francesco alberico

Dal 27 dicembre al 17 gennaio 2026 sarà possibile visionare su appuntamento la mostra personale di Francesco Alberico intitolata “Per fortuna è una notte di luna Luckily, it’s a moonlit night”, a cura di Alessia Delli Rocioli e Martina Marini Misterioso. L’esposizione sarà allestita nella sede. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Montesilvano. Per fortuna è una notte di luna / Luckily, it’s a moonlit night.

