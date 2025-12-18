Mostra personale di Francesco Alberico

Dal 27 dicembre al 17 gennaio 2026, Francesco Alberico apre le porte della sua mostra personale “Per fortuna è una notte di luna” a cura di Alessia Delli Rocioli e Martina Marini Misterioso. Un’occasione unica per scoprire il suo universo artistico, visitabile su appuntamento e immerso in un’atmosfera suggestiva che invita alla riflessione e alla contemplazione.

© Ilpescara.it - Mostra personale di Francesco Alberico Dal 27 dicembre al 17 gennaio 2026 sarà possibile visionare su appuntamento la mostra personale di Francesco Alberico intitolata “Per fortuna è una notte di luna Luckily, it’s a moonlit night”, a cura di Alessia Delli Rocioli e Martina Marini Misterioso. L’esposizione sarà allestita nella sede. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Studio con vista mostra personale di Francesco Meo a Noci Leggi anche: Mostra personale di Vanessa Litardi “Luna” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Montesilvano. Per fortuna è una notte di luna / Luckily, it’s a moonlit night. Mostra personale di Francesco Alberico - Dal 27 dicembre al 17 gennaio 2026 sarà possibile visionare su appuntamento la mostra personale di Francesco Alberico intitolata “Per fortuna è una notte di luna / Luckily, it’s a moonlit night”, a ... ilpescara.it

Francesco Zurlini e l’arte informale in mostra da Maurizio Nobile - Il titolo ’L’estetica dell’Informale’ – ovvero la personale di Francesco Zurlini (vernissage il 18 giugno dalle 18 e mostra dal 19 al 28 giugno) – la dice lunga sul tema e il contenuto. quotidiano.net

Inaugurazione mostra Presepi 2025

“REGINE E GUERRIERE”, MOSTRA PERSONALE DELL’ARTISTA KARMIL CARDONE A POTENZA - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.