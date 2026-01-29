Mito e progresso nell’Italia della Belle Époque in mostra a Villa Pisani

La mostra “L’Ultima Rinascita” apre le porte a Villa Pisani di Stra, portando in scena un viaggio tra mito e progresso nell’Italia tra il 1890 e il 1935. L’esposizione, curata da Francesco Trentini ed Elisabetta, mette in evidenza come l’arte e le idee di quegli anni abbiano cercato di coniugare il passato con le innovazioni tecniche del tempo. La collaborazione tra Villa Pisani e il Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso permette di mostrare alcune opere e oggetti simbolo di quella fase di grande fermento culturale

La Direzione regionale Musei nazionali Veneto presenta l'esposizione L'Ultima Rinascita. Dei ed eroi agli albori dell'età della tecnica 18901935, nata dalla collaborazione tra Villa Pisani di Stra e il Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso, a cura di Francesco Trentini ed Elisabetta.

