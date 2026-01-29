Mistero cacciatoriinterrogati a decine

Sul caso dei tre cacciatori trovati morti in un bosco nel Messinese, decine di persone sono state ascoltate. Tra parenti e amici, gli investigatori cercano di ricostruire cosa sia successo. Finora, nessuna pista è esclusa, mentre la zona resta sotto stretta sorveglianza.

12.25 Sul mistero dei tre cacciatori trovati morti in un bosco nel Messinese sono state interrogate decine di persone, tra parenti e amici. Disposti l'autopsia e rilievi balistici. Le vittime,Antonio Gatani, 82 anni, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni, sono morti per colpi di arma da fuoco.A trovarli un cacciatore nelle campagne di Montagnareale, paese dei Nebrodi in Sicilia. Tra le ipotesi: un incidente di caccia degenerato, una lite culminata in omicidio-suicidio o l'intervento di una quarta persona.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Messina Bosco Mistero sui Nebrodi: tre cacciatori trovati morti nel bosco Questa mattina, tre cacciatori sono stati trovati morti nel bosco sui Nebrodi, in una zona difficile da raggiungere nel Messinese. Cinema in lutto, morto il grande attore. Una carriera alle stelle, decine e decine di film con i più grandi Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Messina Bosco Argomenti discussi: Tre cacciatori trovati morti nel bosco | l’amico del più anziano del gruppo interrogato dai carabinieri. Giallo sui Nebrodi, tre cacciatori uccisi a fucilate, Mistero sulla dinamicaGiallo sui Nebrodi, dove in una zona boschiva e impervia in contrada Caristia, nel comune di Montagnareale (Messina), sono stati trovati i cadaveri di tre persone uccise da colpi di arma da fuoco. L'a ... msn.com Tre cadaveri nel bosco: il mistero dei cacciatoriI corpi trovati da un amico, accanto c'era un fucile. Duplice omicidio e suicidio o è stato un quarto uomo ... msn.com I carabinieri stanno indagando. I tre sarebbero dei cacciatori. Mistero su cosa sia successo Leggi l'articolo #Messina facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.