Anche un astronauta italiano andrà sulla Luna | la rosa dei possibili nomi per la missione Artemis
L'Italia ha ufficialmente ottenuto un posto sulla Luna nella missione Artemis e la scelta potrebbe ricadere su uno dei due astronauti più esperti dell'ESA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
l’astronauta italiano si apre su sogni e futuro, e mette a disposizione i proventi derivanti dalla vendita per borse di studio: un evento davvero emozionante al centro ESA - ESRIN di Frascati - facebook.com Vai su Facebook
L'astronauta italiano dell'Esa in libreria per Feltrinelli, con Emilio Cozzi. Il ricavato per borse di studio Intercultura Vai su X
Ci sarà un astronauta italiano nella missione verso la Luna - "Uno dei prossimi astronauti che andrà sulla Luna sarà un italiano", dice il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi). Lo riporta dire.it
Anche un astronauta italiano andrà sulla Luna: la rosa dei possibili nomi per la missione Artemis - L'Italia ha ufficialmente ottenuto un posto sulla Luna nella missione Artemis e la scelta potrebbe ricadere su uno dei due astronauti più esperti dell'ESA ... Scrive fanpage.it
Missione Artemis per la Luna: ci sarà un astronauta italiano fra i tre europei - Una base spaziale verrà lanciata in orbita intorno al satellite. Si legge su repubblica.it