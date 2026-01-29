Milan senti De Paola | Allegri si spazientisce quando sente parlare di scudetto

Paolo De Paola commenta la lotta per lo scudetto e racconta come Allegri reagisce quando si parla di vittoria finale. Il tecnico del Milan si spazientisce facilmente, soprattutto quando si discute di traguardi importanti. De Paola sottolinea che l’allenatore rossonero preferisce concentrarsi sulle partite e non sui pronostici. La tensione tra le mura del club cresce anche davanti alle domande sul possibile titolo.

Siamo a metà cammino e, dopo ben 22 giornate, la situazione in classifica è molto intricata. A guidare la classifica troviamo l'Inter di Chivu a quota 52 punti, subito a seguire al secondo posto troviamo il Milan di Massimiliano Allegri, a quota 47 punti (complice l'ultimo pareggio contro la Roma). Al terzo posto presenziano i giallorossi di Gasperini, a quota 43 punti e, a seguire il Napoli di Antonio Conte, anche lui a 43 punti. Quinto e sesto posto a Juventus e Como (rispettivamente a 42 e 40 punti). Una lotta scudetto molto combattuta quest'anno, con i rossoneri che, come detto in precedenza, si ritrovano a 5 punti di distanza dall'Inter capolista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Paolo De Paola ha commentato la recente vittoria del Milan a Como, sottolineando come il calcio odierno richieda approcci diversi rispetto a quelli adottati in passato.

