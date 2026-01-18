Como-Milan De Paola duro | Non si può più continuare a vincere nel modo in cui fa Allegri

Paolo De Paola ha commentato la recente vittoria del Milan a Como, sottolineando come il calcio odierno richieda approcci diversi rispetto a quelli adottati in passato. Nel corso di un intervento su TMW Radio, il giornalista ha evidenziato le sfide di continuare a vincere con metodi ormai obsoleti, facendo riferimento anche alle strategie di Allegri e alla necessità di adattarsi ai cambiamenti in atto nel calcio moderno.

In occasione della fine dei recuperi della 16^ giornata di Serie A, il giornalista Paolo De Paola ha commentato i principali temi derivati dalle sfide infrasettimanali. Non poteva mancare un pensiero sulla vittoria del Milan di Massimiliano Allegri in casa del Como di Cesc Fabregas. Ecco, dunque, le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'. Como che gioca ma perde contro il Milan: "Il gioco piace, ma avevi la partita in pugno e non puoi perdere 3-1. C'è qualcosa che non va nel proporre il gioco. E non puoi prendertela dopo con i giornalisti. E' il risultato più bugiardo di sempre, ma non puoi perdere 3-1.

