Giuliacci | Due colate polari Quando finisce il freddo tutte le date
Il colonnello Mario Giuliacci analizza le previsioni meteo per i prossimi dieci giorni, evidenziando come il freddo intenso possa ancora persistere in molte regioni italiane. Con l’arrivo di due probabili colate polari, l’inverno sembra voler mantenere la sua presenza più a lungo del previsto. Ecco cosa aspettarci nel proseguo di gennaio e quando potrebbe terminare questa fase di freddo prolungato.
Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci per i prossimi dieci giorni: cosa ci attende per il proseguo di gennaio? Quando finirà il freddo che caratterizza il tempo in molte zone d'Italia? L'esperto spiega che l'inverno è tutt'altro che intenzionato a cedere il passo. Il nucleo di aria polare arrivato nei giorni dell'Epifania, spiega in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci, è ormai in fase di allontanamento, ma non illudiamoci: l'atmosfera resta molto dinamica e sono già pronte nuove discese di aria fredda di origine polare. La prima è attesa tra venerdì 9 e domenica 11 gennaio, fa sapere il colonnello Giuliacci volto noto del meteo in tv e sul web, mentre una seconda irruzione, al momento probabile, potrebbe interessare l'Italia intorno al 17 gennaio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
