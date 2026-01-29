Meteo incursione dal Labrador | saranno giorni difficili per l' Italia

Questa mattina, un nuovo ciclone atlantico si avvicina all’Italia, portando ancora maltempo. Le piogge intense e i venti forti continueranno a colpire diverse regioni, già alle prese con una lunga serie di perturbazioni. Le previsioni indicano che nei prossimi giorni il maltempo resterà protagonista, rendendo difficile la vita delle persone e le attività quotidiane.

Un nuovo ciclone atlantico è già in rotta verso sud e prepara l’ennesima fase di forte maltempo sull’Italia, condannata a una sequenza di perturbazioni senza tregua. Dopo il vortice diretto verso lo Ionio, un’altra profonda depressione si formerà nel flusso atlantico e, una volta raggiunto il Mediterraneo, troverà ulteriore carburante nelle acque più miti, intensificandosi. Il risultato sarà una nuova ondata di piogge, venti molto forti e mari agitati su gran parte del Paese, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com. All’origine di questo scenario c’è l’afflusso continuo di aria polare marittima dal Labrador, che alimenta un corridoio perturbato capace di generare vere e proprie tempeste dirette verso l’Europa occidentale e il bacino mediterraneo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

