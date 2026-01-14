Trentini sfugge ai riflettori dopo il ritorno in Italia | Serve intimità per dimenticare i giorni difficili

Dopo il suo rientro in Italia, Trentini ha scelto di mantenere un profilo discreto, rifiutando anche la festa di bentornato organizzata dagli amici al Lido di Venezia. In un momento di ripresa personale, ha sottolineato l'importanza di trovare intimità e silenzio per lasciarsi alle spalle i giorni difficili. La sua scelta riflette il desiderio di affrontare questa fase in modo riservato e riflessivo.

Ciò che è certo è che il cooperante ha rifiutato anche la grande festa di bentornato organizzata dagli amici di sempre al Lido di Venezia. Le modalità sarebbero state scelte dal 46enne, in base a ciò che avrebbe più preferito fare. Un birra davanti al mare, una cena al ristorante o magari semplicemente un momento di ritrovo con tutti coloro che in questo anno hanno sperato sul suo ritorno.

Con un’incredibile faccia di bronzo, poco fa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è riuscita nell’impresa di rivendicare il merito del governo nella liberazione di Alberto Trentini. Sì, lo ha detto davvero: “Questo risultato - ha detto Meloni - è il frutto del lavor facebook

Forse sfugge come “le autorità di Caracas”, nel mentre, si siano leggerissssssimamente modificate. Grazie all’intervento degli Stati Uniti. x.com

