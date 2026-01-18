I presidi danno l’ok ai metal detector a scuola | Controlli estremi sì | non sono belli ma necessari Vanno tranquillizzati studenti e genitori

I presidi italiani hanno dato il via libera all’uso dei metal detector nelle scuole, ritenendoli strumenti utili per garantire la sicurezza. Pur riconoscendo che i controlli possano sembrare invasivi, sono considerati necessari per prevenire rischi e tutelare studenti e staff. Questa decisione segna un cambiamento rispetto a quanto avvenuto in passato, anche in contesti internazionali, e richiede un dialogo sereno con tutte le parti coinvolte.

Roma – Quando anni fa comparvero i primi metal detector nelle scuole delle periferie americane lo abbiamo pensato tutti: da noi mai. In Italia c’è una bolla protettiva, la rigidità educativa previene e rassicura. E poi, dove si trovano le armi? Tuttavia i metal detector sono arrivati a Caivano, Ponticelli, Pollena Trocchia, Materdei. E adesso il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ammette l’emergenza nazionale: metal detector a scuola sì, non in tutte le scuole, sicuramente in quelle a rischio. Cristina Costarelli è preside dell’ITS Galilei di Roma e presidente dell’Anp Lazio. Professoressa, non la disturba la prassi degli aeroporti, dei tribunali e delle carceri applicata ai suoi ragazzi? “Si va per tentativi, nessuno ha la soluzione pronta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Don Patriciello: “Ok ai metal detector a scuola ma da soli non bastano”

Don Patriciello esprime il suo parere sulla presenza dei metal detector nelle scuole, sottolineando che, sebbene siano strumenti utili, da soli non sono sufficienti a garantire la sicurezza degli studenti. Riconosce l’importanza di iniziative preventive e di un impegno condiviso per creare ambienti scolastici più sicuri, evidenziando la necessità di strategie integrate che coinvolgano istituzioni e comunità.

Coltelli a scuola, controlli con metal detector per prevenire

Da quasi un anno, a Napoli e in alcuni comuni della provincia, è attivo un piano di controlli all’ingresso delle scuole, con l’obiettivo di prevenire l’introduzione di oggetti pericolosi, come coltelli. Le verifiche, che prevedono l’uso di metal detector, sono volte a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, contribuendo a creare un ambiente più protetto e tranquillo all’interno delle istituzioni scolastiche.

