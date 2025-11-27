Woody Allen | Sono sorpreso dal successo dei repubblicani Io sono democratico e ho votato per Kamala Harris e voterei di nuovo per lei

Alla vigilia del novantesimo compleanno, il regista riflette sulla situazione politica degli Stati Uniti: «Lo spirito americano è fondamentalmente democratico e non soccomberà alle tendenze autoritarie di questa particolare amministrazione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Woody Allen: «Sono sorpreso dal successo dei repubblicani. Io sono democratico e ho votato per Kamala Harris, e voterei di nuovo per lei»

