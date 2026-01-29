Mercato Inter colpo a sorpresa dalla Serie A! I nerazzurri accelerano nella trattativa per questo esterno destro

I nerazzurri hanno fatto un passo deciso nel mercato di gennaio, puntando forte su un esterno destro della Serie A. Dopo settimane di trattative, l’Inter ha accelerato e si muove con determinazione per portare a casa il giocatore. La trattativa sta entrando nella fase più calda e i tifosi sono già in attesa di novità ufficiali.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri sorprendono tutti e avanzano con forza per un esterno della Serie A! Ecco di chi parliamo. Il calciomercato riserva sempre sorprese e l' Inter ne ha appena regalata una clamorosa. Dopo il muro alzato dal PSV Eindhoven, che ha ribadito con forza l'intenzione di trattenere Ivan Perisi? in Olanda, la dirigenza nerazzurra ha virato immediatamente su un nuovo obiettivo. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Fabrizio Romano, il club di viale della Liberazione è in trattative avanzate per l'acquisto a titolo definitivo di Brooke Norton-Cuffy, giovane talento rivelazione del Genoa.

