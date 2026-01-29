Ricordi che riaffiorano grazie a profumi come rosmarino e mughetto, anche a distanza di anni. Questi aromi aiutano a risvegliare ricordi dimenticati, belli o brutti che siano. La memoria si nutre di sensazioni, e spesso basta un semplice odore per tornare indietro nel tempo. La scienza lo conferma: i profumi sono potenti stimolatori di ricordi.

Rosmarino e mughetto per riaccendere ricordi, anche lontani. Ma anche brutti episodi che, a distanza di anni, appaiono fissati nella memoria collettiva. Ma perché oggi, nell’era dei device e delle app, la memoria umana appare così fragile? “Per memorizzare dobbiamo essere attenti”, sottolinea a La Salute di LaPresse Piero Barbanti, direttore dell’Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell’Irccs San Raffaele di Roma e ordinario di Neurologia all’Università San Raffaele, illustrando una serie di strategie per proteggere la nostra memoria. Questione di energia. “La memoria – puntualizza lo specialista – si articola in varie fasi: c’è quella di lavoro, quella a breve termine e così la maggior parte delle tracce viene cancellata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Memoria fra luce, profumi e sonno: ecco gli alleati che aiutano a proteggerla

Così i profumi delle piante ci aiutano a non perdere la memoriaLo studio ha coinvolto 43 volontari di età compresa tra i 60 e gli 85 anni, tutti esposti a specifici odori di notte per 6 mesi. I risultati dei test di memoria sono sorprendenti: coloro che sono ... laprovinciapavese.gelocal.it

L’esposizione a profumi durante il sonno migliora notevolmente la memoriaAnnusare fragranze durante il sonno può migliorare significativamente le prestazioni cognitive rafforzando la connessione soprattutto tra le aree neurologiche che coinvolgono la memoria e il processo ... corriere.it

mynews.it. . Michele De Filippo e le sue “Città Sognanti”: la luce mediterranea che trasforma la memoria in arte...[Articolo nel primo commento] A Termoli la nuova mostra dell’artista pugliese: paesaggi urbani, simboli quotidiani e visioni interiori in dialogo con l facebook