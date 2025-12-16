La Corte d’Appello dell’Aquila ha deciso di rinviare la decisione sul ricorso presentato dai genitori di Nathan e Catherine, protagonisti della vicenda della ‘famiglia nel bosco’ di Palmoli. La decisione è stata presa per valutare attentamente le questioni sollevate dai legali, lasciando ancora aperta la risoluzione definitiva sulla vicenda.

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, rinviata la decisione sul ricorso. La Corte d’Appello si riserva

La Corte d’Appello dell’Aquila ha deciso di riservarsi la decisione in merito al ricorso presentato dai legali di Nathan e Catherine, i genitori della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’ di Palmoli. Il ricorso era stato presentato contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni che aveva disposto la sospensione della potestà genitoriale e l’ allontanamento dei loro tre figli minori, i quali sono stati collocati in un centro protetto in presenza della madre. La riserva di decisione è giunta al termine di una lunga udienza documentale che si è tenuta da remoto nel pomeriggio del 16 dicembre 2025. Al momento, la decisione e la data del rinvio non sono state ancora comunicate ai legali della famiglia. Thesocialpost.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Famiglia nel bosco decisione rinviata, i figli restano in casa-famiglia - Porta a porta 04122025

Video Famiglia nel bosco decisione rinviata, i figli restano in casa-famiglia - Porta a porta 04122025 Video Famiglia nel bosco decisione rinviata, i figli restano in casa-famiglia - Porta a porta 04122025

Famiglia nel bosco: rinviata la decisione sul ricorso dei genitori per il ritorno dei bimbi a casa - La Corte di Appello dell'Aquila si è riservata la decisione in merito al ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di ... msn.com